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حرب حتى النهاية.. تطورات جديدة في قضية الأهلي وعبد الله السعيد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:41 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
الفجر الرياضي

 

خاطب مسئولو اتحاد الكرة المصري، الفيفا من أجل البت فى شكوى نادى الأهلي ضد عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، وناديه السابق أهلى جدة.

 

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية ضد السعيد وأهلي جدة من أجل الحصول على قيمة الشرط الجزائى وقيمته 2 مليون دولار بعدما عاد اللاعب إلى بيراميدز.

 

وقام مسئولو الأهلى بإرسال خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاستعجال البت فى شكوى القلعة الحمراء ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالى والأهلى السابق.

 

وتعتبر هذه المرة هى الثانية التى يستعجل فيها الأهلى البت فى شكوى عبد الله السعيد، حيث سبق وأرسل الاستعجال الأول فى شهر أكتوبر الماضى.

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