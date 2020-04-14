Advertisements

الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:42 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
يخطط نادي الزمالك لخطف صفقة الأهلي المنتظرة لتعويض رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر صحفية مساء اليوم الاثنين أن جهاز الكرة بالزمالك يضع وجدي كشريدة كخيار أول، لتعويض رحيل الظهير التونسي حمدى النقاز عن الفريق الكروي الأول بالنادي فى الفترة الماضية.

ونال وجدي كشريدة إشادة كبيرة من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والجهاز الفنى لنادى الزمالك، رغم وجود مفاوضات مع أكثر من ظهير محلى مثل عمر جابر لاعب وسط بيراميدز وقائد الأبيض السابق.

الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري
الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كشريدة تفشى فيروس كورونا الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حرب حتى النهاية.. تطورات جديدة في قضية الأهلي وعبد الله السعيد

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ 42 دقيقة

مذبحة في الزمالك.. 7 لاعبين خارج الفريق

منذ ساعة و نصف

بعد ضم فتحي.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

في متناول الجميع.. أستاذ فيروسات يكشف الحل السحري لأزمة كورونا

منذ ساعة

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ ساعتين

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 12 ساعة

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - حرمان الزمالك من التعاقد لمدة 3 فترات انتقالات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب كورونا.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

3 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

لاعبون مرشحون للانتقال للزمالك في الميركاتو الصيفي

المغضوب عليهم في الزمالك.. لاعبون على حافة الرحيل بالميركاتو الصيفي

الزمالك يجهز لصفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز في الصيف

كارتيرون يطلب ضم أحمد أيمن منصور في الصيف

كارتيرون يُطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

في متناول الجميع.. أستاذ فيروسات يكشف الحل السحري لأزمة كورونا

06:03 م

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

04:20 م

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

05:03 م

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

06:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي