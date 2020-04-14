المرصد السوري: تركيا تنقل دفعة مقاتلي الفصائل السورية إلى ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا تنقل دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى العاصمة الليبية طرابلس للقتال إلى جانب الميليشيات.









وأشار المرصد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع حصيلة القتلى من المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 190 مقاتل.



