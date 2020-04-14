انتعاش البورصات الخليجية بنهاية جلسة منتصف الأسبوع





حققت البورصات الخليجية انتعاشة بنهاية جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء، مع أمل أن تصل جائحة فيروس كورونا لذروتها فيما تأخذ الحكومات خطوات أكثر صرامة لاحتواء الوباء.





وأضاف المؤشر السعودي الرئيسي واحدا بالمئة ليوقف الخسائر التي استمرت على مدى الجلستين السابقتين وصعد سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة وسهم الاتصالات السعودية 2.8 بالمئة.





ويوم الاثنين، مددت الأخيرة مذكرة تفاهم مع فودافون العالمية بشأن شراء حصتها في فودافون مصر لمدة 90 يوما.





وأعلنت السعودية، التي مددت حظر التجول لأجل غير مسمى، عن 4934 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 يوم الاثنين و65 حالة وفاة.





وفي دبي، صعد المؤشر 2.9 بالمئة وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.5 بالمئة وكسب سهم بنك دبي الإسلامي 3.6 بالمئة.





وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 1.1 بالمئة مع صعود سهم الشركة العالمية القابضة 13.1 بالمئة.





وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حث مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البنوك التجارية على استخدام تدابير لرأس المال والسيولة بقيمة 70 مليار دولار دشنها البنك لدعم الاقتصاد خلال تفشي فيروس كورونا.





وسعت الإمارات التي سجلت حتى 13 أبريل نيسان 4521 حالة إصابة لكبح انتشار المرض بوقف أنشطة قطاعات حيوية مثل السياحة والنقل بشكل شبه تام.





وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 1.1 بالمئة وزاد سهم مصرف قطر الإسلامي اثنين بالمئة وارتفع سهم بنك قطر الوطني 1.1 بالمئة.



