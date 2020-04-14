Advertisements

يوتيوب تتيح ميزة جديدة لتقسيم الفيديو الطويل إلى عدة أجزاء

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:46 م
يوتيوب - صورة أرشيفية
يوتيوب - صورة أرشيفية
تعمل منصة الفيديوهات يوتيوب على اختبار ميزة جديدة من شأنها تقسيم الفيديو الطويل إلى عدة اجزاء، وذلك لمن يشاهدون مقاطع فيديو طويلة على لمنصة، ويريديون الانتقال مباشرة إلى لب الموضوع، وتحمل الميزة الجديدة اسم Chapters.

كما تقوم ميزة Chapters على أخذ الزمن والوصف المقدم من قبل صاحب الفيديو في صندوق الوصف، وبعدها تقسّم المقطع لأجزاء حسب ذلك وبالتالي يمكن بسهولة معرفة أي قسم يتحدث عن أي موضوع ضمن الفيديو والانتقال إليه مباشرة، بدون الدخول بدوامة التخمين.

ويكنك ملاحظة أن أسم كل جزء يظهر بجانب التوقيت في أسفل شريط التصفح الأحمر ما يمكنك معرفة الموضوع الذي يتحدث عنه الآن بسهولة.

ويذكر أن الميزة الجديدة لن تكون متاجة للجميع، لانها قيد الاختبار وظهرت لدى بعض القنوات التي تتبع هذا الأسلوب قديمًا في تنظيم مقاطعها، وعلى الأرجح ستتسع لاحقًا لتشمل الجميع. وبالطبع تعتمد يوتيوب على صاحب المقطع في دقة تحديد زمن بدء كل جزء وعنوانه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوتيوب منصة فيديوهات تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Chapters

أخبار تهمك

عاجل - حرمان الزمالك من التعاقد لمدة 3 فترات انتقالات

منذ أقل من ساعتين

مذبحة في الزمالك.. 7 لاعبين خارج الفريق

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ ساعتين

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 3 ساعات

في متناول الجميع.. أستاذ فيروسات يكشف الحل السحري لأزمة كورونا

منذ ساعة

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب كورونا.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم فتحي.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ 42 دقيقة

حرب حتى النهاية.. تطورات جديدة في قضية الأهلي وعبد الله السعيد

منذ أقل من نصف ساعة

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 12 ساعة

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

"انستجرام" يوفر للمستخدمين ميزة جديدة.. اكتشفها

"يوتيوب" يتيح ميزة التصفح الخفي لمستخدمي أندرويد

إنستجرام يتيح تصوير وإضافة فيديو طويل إلى القصة لكن بتقسيمه لأجزاء

إنستجرام تتيح مشاركة مقاطع فيديو IGTV ضمن القصة

لمستخدمي أندرويد.. "يوتيوب"يطرح ميزة "التشغيل التلقائي" للفيديوهات

إنستجرام يختبر ميزة جديدة للتحكم في سرعة مقاطع الفيديو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

في متناول الجميع.. أستاذ فيروسات يكشف الحل السحري لأزمة كورونا

06:03 م

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

04:20 م

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

05:03 م

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

06:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي