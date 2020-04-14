يوتيوب تتيح ميزة جديدة لتقسيم الفيديو الطويل إلى عدة أجزاء

تعمل منصة الفيديوهات يوتيوب على اختبار ميزة جديدة من شأنها تقسيم الفيديو الطويل إلى عدة اجزاء، وذلك لمن يشاهدون مقاطع فيديو طويلة على لمنصة، ويريديون الانتقال مباشرة إلى لب الموضوع، وتحمل الميزة الجديدة اسم Chapters.





كما تقوم ميزة Chapters على أخذ الزمن والوصف المقدم من قبل صاحب الفيديو في صندوق الوصف، وبعدها تقسّم المقطع لأجزاء حسب ذلك وبالتالي يمكن بسهولة معرفة أي قسم يتحدث عن أي موضوع ضمن الفيديو والانتقال إليه مباشرة، بدون الدخول بدوامة التخمين.





ويكنك ملاحظة أن أسم كل جزء يظهر بجانب التوقيت في أسفل شريط التصفح الأحمر ما يمكنك معرفة الموضوع الذي يتحدث عنه الآن بسهولة.



