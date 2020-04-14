محافظ أسوان للمخالفين في البناء: العجلة مش هترجع لورا تاني.. ومش هنقبل بأي خطأ (فيديو)



ولفت إلى أن حملات الإزالة شملت تنفيذ 37 قرار إزالة لتعديات على أراضى بناء بمساحة 17 ألف و950 م2، بالإضافة إلى 3 قرارات إزالة لحالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 875 م2.

وأوضح محافظ أسوان أن الحملات نجحت أيضًا في تنفيذ 73 قرار إزالة لحالات تعدى سابقة لفترة الحظر بإجمالى مساحة 14 ألف و379 م2، مؤكدًا استمرار الحملات الموسعة للتصدى بكل حزم أمام المتعدين على أراضى الدولة والقائمين بالبناء المخالف بدون ترخيص أثناء فترة الحظر حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة معهم وتحويلهم للنيابة العسكرية.





وأوضح محافظ أسوان أن الحملات نجحت أيضًا في تنفيذ 73 قرار إزالة لحالات تعدى سابقة لفترة الحظر بإجمالى مساحة 14 ألف و379 م2، مؤكدًا استمرار الحملات الموسعة للتصدى بكل حزم أمام المتعدين على أراضى الدولة والقائمين بالبناء المخالف بدون ترخيص أثناء فترة الحظر حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة معهم وتحويلهم للنيابة العسكرية. ولفت إلى أن حملات الإزالة شملت تنفيذ 37 قرار إزالة لتعديات على أراضى بناء بمساحة 17 ألف و950 م2، بالإضافة إلى 3 قرارات إزالة لحالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 875 م2.

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن حالات التعدي على الأراضى الزراعية وصلت إلى 38 حالة خلال الفترة الماضية فقط، مشيرا إلى أن التعديات وصلت لأكثر من 6 أفدنه في وقت الدولة تحاول الحفاظ على إنتاجها من المحاصيل الزراعية.وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البد"، مساء الثلاثاء أن هناك حوالي 144 حالة للتعدي على أراض الدولة بالإضافة إلى مخالفات البناء حوالي 9 حالات.وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك حالات تعديات إيضا على مياه النيل، وهو أمر كبير، متابًعا: "كل المخالفات تحول إلى النيابة العسكرية"، موجها حديثه للمخالفين قائلًا: "العجلة مش هترجع لورا تاني.. ومش هنقبل بأي خطأ".وفي سياق متصل، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، في إطار متابعته اليومية لسلسلة الحملات التى تشنها المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن للتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن حملات الإزالة أسفرت اليوم عن إزالة 40 حالة تعدى بمساحة 18 ألف و825 م2 بمختلف المدن والقرى على مستوى المحافظة من أجمالى 186 حالة تعدى بمساحة 90 ألف و29 م2 تم إزالتها حتى الآن.