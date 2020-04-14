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ترامب يعلن اتخاذ قرارا بشأن إعادة فتح الاقتصاد قريبا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:49 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه سيتخذ قرارا بشأن إعادة فتح الاقتصاد قريبا بالتشاور مع حكام الولايات.

ويذكر أن أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض،  بأن قرارات هامة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم أو خلال يومين بشأن إعادة فتح الاقتصاد، مؤكدا أن الولايات المتحدة جاهزة لاستئناف الأعمال.

وأشار إلى أن إدارة ترمب تريد إعادة الموظفين لأعمالهم لكن بشكل آمن، لافتا إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيعود قويا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيتخذ قرارا بشأن إنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي في البلاد بحلول نهاية الأسبوع.
 
وقال ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن تطورات تفشي كورونا: "اقتربنا جدا من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، ونأمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيعمل على مساعدة الدول التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي لمواجهة أزمة تفشي كورونا.

وهاجم ترامب منظمة الصحة العالمية مجددا، قائلا: "لست راضيا عن أداء منظمة الصحة العالمية.. سأتخذ قرارا بشأن تمويلها بحلول نهاية هذا الأسبوع".

وتوقع البيت الأبيض، الثلاثاء، زيادة في معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال البيت الأبيض: "لو كنا اتخذنا إجراءات احترازية قبل زيادة تفشي الفيروس لأنقذنا المئات من الأمريكيين".

يأتي ذلك، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نحقق تقدما كبيرا في المعركة ضد فيروس كورونا، وهناك انخفاض في نسب المرضى الذين يدخلون المستشفيات".

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