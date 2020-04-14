Advertisements

اتحاد الكرة : جهاد جريشة يقدر إبراهيم نور الدين في التحقيقات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
محمد جمال
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن تطورات التحقيق مع الحكم الدولي جهاد جريشة بعدما قام الحكم إبراهيم نور الدين بشكوي الأول. 

وخضع اليوم الحكم الدولي جهاد جريشة للتحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري لكرة القدم بمعرفة الشئون القانونية للاتحاد في الشكاوى المقدمة لديه من الحكم وزميله الدولي ابراهيم نور الدين.

وأقر جريشة خلال الجلسة عدم القصد في الإساءة لزميله ولا التشكيك في ذمته المالية ، شاهدا له بالنزاهة.

وكان نور الدين قد خضع للتحقيق يوم الأربعاء الماضي في الشكاوى المتبادلة بين الحكمين عن بعض المواقف الأخيرة، حيث أبدى احترامه وتقديره لزميله، فيما أقر الحكمان الدوليان تقديرهما واحترامهما للاتحاد المصري لكرة القدم ممثلا في اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئونه، وهو ما عبرا عنه عمليا بالخضوع للتحقيقات في مواعيدها المحددة والتزامهما بأي قرارات ستصدر عن الاتحاد في هذا الشأن.

أخبار تهمك

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ 43 دقيقة

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ ساعتين

الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد ضم فتحي.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

حرب حتى النهاية.. تطورات جديدة في قضية الأهلي وعبد الله السعيد

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب كورونا.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 12 ساعة

في متناول الجميع.. أستاذ فيروسات يكشف الحل السحري لأزمة كورونا

منذ ساعة

مذبحة في الزمالك.. 7 لاعبين خارج الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حرمان الزمالك من التعاقد لمدة 3 فترات انتقالات

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

في متناول الجميع.. أستاذ فيروسات يكشف الحل السحري لأزمة كورونا

06:03 م

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

04:20 م

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

05:03 م

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

06:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي