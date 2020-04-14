اتحاد الكرة : جهاد جريشة يقدر إبراهيم نور الدين في التحقيقات

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن تطورات التحقيق مع الحكم الدولي جهاد جريشة بعدما قام الحكم إبراهيم نور الدين بشكوي الأول.





وخضع اليوم الحكم الدولي جهاد جريشة للتحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري لكرة القدم بمعرفة الشئون القانونية للاتحاد في الشكاوى المقدمة لديه من الحكم وزميله الدولي ابراهيم نور الدين.





وأقر جريشة خلال الجلسة عدم القصد في الإساءة لزميله ولا التشكيك في ذمته المالية ، شاهدا له بالنزاهة.





وكان نور الدين قد خضع للتحقيق يوم الأربعاء الماضي في الشكاوى المتبادلة بين الحكمين عن بعض المواقف الأخيرة، حيث أبدى احترامه وتقديره لزميله، فيما أقر الحكمان الدوليان تقديرهما واحترامهما للاتحاد المصري لكرة القدم ممثلا في اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئونه، وهو ما عبرا عنه عمليا بالخضوع للتحقيقات في مواعيدها المحددة والتزامهما بأي قرارات ستصدر عن الاتحاد في هذا الشأن.



