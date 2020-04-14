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برشلونة يفاوض صفقة من الليجا
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:01 م
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول نادي برشلونة في مفاوضات رسمية مع صفقة هجومية من داخل الليجا لضمها في الصيف المقبل
ووفقاً لاذاعة الكادينا سير الإسبانية فإن برشلونة عقد اتصالات مع اليكسندر إسحاق مهاجم فريق ريال سوسيداد تمهيداً لضمه حال فشل النادي في التوصل لاتفاق مع لاوتارو ماريتينز مهاجم إنتر ميلان.
وتبلغ قيمة كسر عقد اللاعب مع ريال سوسيداد 70 مليون يورو ولكن دورتموند يملك أحقية شرائة قبل عام 2012 ولكن الامر يعود وفقا لرغبة اللاعب.
ويسعي برشلونة للتعاقد مع مهاجم مميز في الصيف المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق ولكن هناك اولوية للتعاقد مع لوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر.