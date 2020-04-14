محافظ الاسكندرية: "الناس بتبني في الخفا والدور بيطلع في يوم.. وأنشأت وحدة التدخل السريع" (فيديو)

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن المخالفات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية قد زادت بشكل كبير بعد 2011 نتيجة للانفلات الأمني الذي كان موجود خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة انحصرت المخالفات بشكل كبير بفضل توجيهات القيادة السياسية واتخاذ إجراءات حاسمة لها أثر فعال.



وأضاف "الشريف"ـ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى لبرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن أن البعض اعتقد ان انشغال الدولة بمكافحة كورونا ظن البعض انهم سيقومون بعمل المخالفات فى الخفاء ولكننا لهم بالمرصاد، لافتا إلى أن التعديات على أراضي الدولة قليلة ولكن الأراضي الزراعية كثيرة بالإضافة إلى زيادة أدوار.



وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم إزالة 177 مخالفة بالمحافظة والإزالات مستمرة حتى الأن. متابعا: "أنه تم إغلاق الشواطئ بالكامل وتم إغلاق جميع المتنزهات والحدائق فى منطقة المنتزه والمعمورة ولكن لم يتبقى إلا الكورنيش وهو يمثل مشكلة للتجمعات الموجودة عليه أيام الإجازات"، معقبا: "الناس بتبني في الخفا والدور بيطلع في يوم.. وأنشأت وحدة التدخل السريع لمنع ذلك".





وفي سياق أخر، أجرى محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، الثلاثاء، جولة تفقدية بعدد من مكاتب البريد، لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وجه المحافظ مكتب بريد السرايا بضرورة مراعاة صحة المواطنين من كبار السن وضمان وجود مسافات بينهم حرصًا على سلامتهم، مشددًا علي ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية في المكاتب وأمامها.



وكلف المحافظ رئيس حي المنتزه أول بتخصيص مظلة مؤقتة لمكتب بريد السرايا وجميع المكاتب الأخرى للتيسير على المواطنين ورفع المعاناة عنهم أثناء جلوسهم خارج مكتب البريد لصرف المنحة التي تقدر بـ 500 جنيه.



