محافظة الإسكندرية والبحوث الزراعية يعلنان المواجهة الفكرية والصحية لفيرس كورونا 



وشمل الإتفاق القيام بعمليات دورية لرش وتطهير وتعقيم هذه المنشآت وخاصة التي تشهد إقبالا جماهيريا كالأحياء ومكاتب البريد وأقسام الشرطة، و ذلك حفاظا علي سلامة العاملين بهذه المنشآت وسلامة المواطنين المترددين عليها.



وقع خطاب الاتفاق الدكتورة جاكلين عازر نائبة محافظ الاسكندرية، وتم تكليف الدكتور أحمد عنتر المتحدث الإعلامي باسم مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة بالاسكندرية بتولي الأمر وذلك تحت إشراف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والدكتور كمال إبراهيم رئيس المحطة الإقليمية للمركز.



وقد شمل الاتفاق إضافة لعمليات التطير بدء حملة توعية في المجتمعات الريفية بفيرس كورونا والإجراءات الواجبة الاتباع للوقاية منه، حتي لا تترك هذه المجتمعات فريسة لأية عقليات متطرفة فكريا تبث فيها أفكارا خاطئة من شأنها المساس بالأمن الاجتماعي، وهو الدور الذي يستطيع مركز البحوث الزراعية القيام به علي الوجه الأكمل نظرا لعلاقته الوثيقة بالمجتمعات الريفية داخل نطاق مدينة الاسكندرية.



في سياق متصل، أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لرفع كفاءة المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية لاستقبال الحالات التي تحمل المرض، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحت الإشراف الطبي الكامل من وزارة الصحة والسكان، فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة المدن الجامعية، واستخدامها فى العزل الصحى للحالات المصابة بفيروس كورونا.



وأضاف أن الجامعة انتهت من تجهيز 9 مبان خاصة بالمدن الطلابية باجمالى 1964 غرفة مجهزة لاستقبال الحالات التى لم يظهر عليها أعراض الاصابة بفيروس "كورونا"، ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، وتحتاج للعزل فقط، وذلك بهدف عدم الضغط على المستشفيات المختلفة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك فرق طبية بها لمتابعة الحالات التى سيتم تحويلها لها، واضاف انه تم اختيار المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية ضمن المرحلة الأولى.



وأكد الكردي أنه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير هذه المباني، حرصًا من الجامعة على الحفاظ على أرواح المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.



أبرمت محافظة الاسكندرية، اتفاقًا مع مركز البحوث الزراعية بالاسكندرية، لاتخاذ إجراءات وقائية ضد فيرس كورونا في المنشآت الحيوية بالاسكندرية، وذلك تفعيلا لتوجيهات الرئيس بضرورة الاستعانة بالمراكز البحثية لمواجهة فيرس كورونا وفي خطوة فاعلة من أجل اتخاذ إجراءاءت وقائية ضد الفيرس علي أسس علمية مدروسة.