مروان فيلايني يتعافي من فيروس كورونا





تعافي االبلجيكي مروان فلايني نجم منتخب بليجكا وفريق شاندونغ لونينغ الصيني لكرة القدم من فيروس كورونا، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من العلاج جراء إصابته بالفيروس المستجد.





وقال شاندونغ في بيان مقتضب "تم تقييم حالة فلايني الصحية واعتبر أنه تعافى وأخرج من المستشفى".





وسيقضي لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق 14 يوما في الحجر الصحي لمزيد من المراقبة.





ويعد فلايني البالغ من العمر 32 عاما، اللاعب الوحيد في الدوري السوبر الصيني، ممن أعلن إصابتهم بفيروس "كوفيد-19".





وكان الفريق الصيني أكد في بيان له في 22 مارس الماضي، إصابة لاعبه بالفيروس موضحا أنه تم اكتشاف ذلك بعد عودته من خارج البلاد.









وانضم فلايني إلى صفوف شاندونغ لونينغ قادما من يونايتد في فبراير الماضي في صفقة بلغت 7.2 ملايين يورو.



