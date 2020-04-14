عملاقا البريمير ليج يصارعان برشلونة وباريس على الأخطبوط





يسعى فريقا تشيلسي وتوتنهام، للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الفترة القادمة، من أجل تدعيم صفوفهما خلال الميركاتو الصيفي.





وانضم عملاقا البريمير ليج إلى كلًا من برشلونة وباريس سان جيرمان، في الصراع من أجل الظفر بحارس مرمى أياكس أمستردام، أندريه أونانا.





ويرتبط أونانا بعقد مع أياكس حتى صيف عام 2022، ولكن يبدو أنه سيرحل عن بطل هولندا في فترة الانتقالات القادمة.





ويأمل أياكس أن يبيع حارسه الشاب بمبلغ يصل إلى 40 مليون يورو على الأقل، ويبدو أن برشلونة أو باريس سان جيرمان هما الأقرب لضمه.



