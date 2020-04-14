4.5 % ارتفاع في واردات الصين من النفط خلال مارس الماضي

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع استيراد الصين للنفط الخام ليصل إلى 41.1 مليون طن خلال مارس الماضي بنسبة صعود بنحو 4.5 بالمائة على أساس سنوي ، وهو ما يعادل 9.68 مليون برميل يومياً.





وكان متوسط استيراد الصين للنفط الخام ​​بلغ 10.47 مليون برميل يوماً في أول شهرين من العام الجاري.





وفي إجمالي الربع الأول من العام الحالي، ارتفع إجمالي الواردات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ 127.19 مليون طن، أي ما يعادل 10.2 مليون برميل يومياً.





وبدأت شركات التكرير في خفض طلب الخام في فبراير/شباط الماضي وسط انهيار الطلب على الوقود والإغلاق الوطني على مستوى البلاد لاحتواء فيروس كورونا المستجد.





وبدأ الطلب الصيني على الخام في التعافي مع استئناف الشركات لعملياتها وتخفيف القيود على السفر والإغلاق الوطني.





وتشير التوقعات إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 20 بالمائة هذا العام، مع توقف النشاط الاقتصادي وتعليق السفر والتنقل.





وشهدت أسعار خام النفط تراجعاً بنحو 65 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، بفعل تراجع الطلب وتخمة المعروض.