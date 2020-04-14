الأردن يعلن حظرا شاملا للتجول يومي الجمعة والسبت القادمين

قررت السلطات بالأردن، مساء اليوم الثلاثاء، فرض حظرا شاملا للتجول يومي الجمعة والسبت القادمين، في إطار ماجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الصحة الأردني، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 397 حالة.

وأعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، محمد الخلايلة، الثلاثاء، منع الصلاة داخل المساجد خلال شهر رمضان في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.





وقال "الخلايلة": "صلينا فرائض الجمع في بيوتنا وسنصلي صلاة التراويح في بيوتنا لا في المساجد لمقصد كبير في الشريعة الإسلامية"، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".





وأكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية ومسؤول ملف كورونا في الأردن ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في محافظة إربد الدكتور وائل الهياجنة، خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي.

وقال الهياجنة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، الثلاثاء، إن البروتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام، ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في "الرمثا" وإربد.





وأوضح أن مؤشرات تعافي إربد تأتي من كون البؤر الرئيسية التي انتشر بها الوباء كـ"عرس إربد" و"عمارة طلبة "48 و"الرمثا" مضى عليها أكثر من أسبوعين دون ظهور نتائج إيجابية لأشخاص مخالطين أو مقربين منهم.