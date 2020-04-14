Advertisements

الأردن يعلن حظرا شاملا للتجول يومي الجمعة والسبت القادمين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
الفجر
قررت السلطات بالأردن، مساء اليوم الثلاثاء، فرض حظرا شاملا للتجول يومي الجمعة والسبت القادمين، في إطار ماجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الصحة الأردني، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 397 حالة.

وأعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، محمد الخلايلة، الثلاثاء، منع الصلاة داخل المساجد خلال شهر رمضان في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال "الخلايلة": "صلينا فرائض الجمع في بيوتنا وسنصلي صلاة التراويح في بيوتنا لا في المساجد لمقصد كبير في الشريعة الإسلامية"، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد عضو لجنة الأوبئة الوطنية ومسؤول ملف كورونا في الأردن ومقرر اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في محافظة إربد الدكتور وائل الهياجنة، خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي.
 
وقال الهياجنة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، الثلاثاء، إن البروتوكول المعتمد في تقييم الحالة الوبائية يحسب بالأسابيع وليس بالأيام، ما يعني أن إربد اقتربت من التعافي بشكل كبير وهذا ما أدى إلى فك الحجر التحفظي على عدد من العمارات والبنايات في "الرمثا" وإربد.

وأوضح أن مؤشرات تعافي إربد تأتي من كون البؤر الرئيسية التي انتشر بها الوباء كـ"عرس إربد" و"عمارة طلبة "48 و"الرمثا" مضى عليها أكثر من أسبوعين دون ظهور نتائج إيجابية لأشخاص مخالطين أو مقربين منهم.

أخبار تهمك

بعد ضم فتحي.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة في الزمالك.. 7 لاعبين خارج الفريق

منذ أقل من ساعتين

حرب حتى النهاية.. تطورات جديدة في قضية الأهلي وعبد الله السعيد

منذ 37 دقيقة

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

على رأسهم الهارب.. الأهلي يرصد 7 لاعبين لخلافة أحمد فتحي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بسبب كورونا.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان

منذ ساعتين

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - حرمان الزمالك من التعاقد لمدة 3 فترات انتقالات

منذ أقل من ساعتين

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

في متناول الجميع.. أستاذ فيروسات يكشف الحل السحري لأزمة كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

03:56 م

في متناول الجميع.. أستاذ فيروسات يكشف الحل السحري لأزمة كورونا (فيديو)

06:03 م

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

04:20 م

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي