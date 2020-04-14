تامر حسني يضع كمامة النجم محمد منير

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يصور عدد من النجوم في هذه الـأيام أوبريت "انت أقوى" والذي يحمل رسالة انسانية للجمهور،وانتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الفنان تامر حسني وهو يساعد محمد منير لارتداء "الكمامة" للوقاية من فيروس كورونا المستجد واتخاذ كل السبل الوقائية والحترازية للحماية منهذا الفيروس،



وتواجد اليوم تامر حسني ومحمد منير داخل ستوديو نجم الجيل لتسجيل الأوبريت، وقام فريق العمل بأكمله من فنيين ومنتجين وعمال بإجراء الفحوصات الطبية للوقاية من فيروس كورونا وذالك قبل تسجيل الأغنية.



ويضم أوبريت "انت أقوى" عدد من النجوم وهم محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة ووائل جسار وسميرة سعيد وصابر الرباعي،وتبرع جميع المشاركين في هذا العمل بأجره لأسر شهداء فيروس كورونا.



أوبريت "انت أقوى" من أشعار مدحت العدل والحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى وتسجيل عبد الرحمن شوقي وهيثم راضي ومن المقرر طرحه نهاية الأسبوع الجاري في وقت واحد على جميع الفضائيات لمدة 4 دقائق