بعد قليل.. منصة للتدريب عن بعد على قناة وزارة الثقافة

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تنطلق بعد قليل منصة للتدريب عن بعد لورشة "ابدأ حلمك" المسرحية، عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة عبر موقع الفيديوهات الرسمي "يوتيوب".



يبدأ بث محاضرات الورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل "ابدأ حلمك" أون لاين في تمام الساعة الثامنة مساءً.



يتم من خلالها بث مجموعة من المحاضرات المصورة يوميًا، مدة كلًا منها 15 دقيقة تتناول ألوان فن المسرح بشكل أكاديمي.



جاءت فكرة التدريب عن بعد ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتي حققت نسب مشاهدة عالية من المواطنين خلال فترة الحظر بسبب منع التجمعات للحفاظ على سلامة الجميع من انتشار فيروس كورونا المستجد.



ومن الجدير بالذكر أن ورشة "ابدأ حلمك" لاكتشاف وتنمية المواهب في مجال المسرح ينفذها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلًا في فرقة مسرح الشباب وهي بقيادة المخرج عادل حسان.