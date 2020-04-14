وائل جسار يروج لأوبريت "أنت أقوي"

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نشر الفنان وائل جسار، بوستر أوبريت"أنت أقوي" وذلك بهدف الترويج والإعلان عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وكان البوستر عبارة عن صورة" وائل"، ومكتوب علية أسماء القائمين علي هذا العمل الغنائي العظيم، حيث أنة سيشارك فية مجموعة كبيرة من مطربي الوطن العربي المتميزون.



وعلق "جسار" علي البوستر قائلاً:"أنت أقوي، أوبريت جديد،" وذلك بهدف الترويج للأوبريت الذي إشترك فية مجموعة كبيرة من مطربي الوطن العربي



يشار إلي أن الفنانة كارول سماحة والفنانة سميرة سعيد قامو بنشر البوستر الخاص بالأوبريت أيضاً عبر صفحاتهم الشخصية في "إنستجرام" وذلك للترويج للأوبريت الذي سيعرض قريبا المشاهدين.



يذكر أن أوبريت "أنت أقوى" تأليف السيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، ومن إخراج طارق العريان، الأوبريت يشارك فيه محمد منير وكارول سماحة وتامر حسني وصابر الرباعي وسميرة سعيد ووائل جسار.