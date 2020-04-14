منة فضالي تشعل "إنستجرام" بإطلالة من مسلسل "لما كنا صغيرين"

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شاركت الفنانة منة فضالي صورة جديدة مع متابعيها، وذلك عبر حسابها الرسمي من خلال موقع الصور والفديوهات "أنستجرام"، وتأتي هذة الصورة حيث تم إلتقاطها من مسلسل "لما كنا صغيرين"، والمقرر عرضه والمشاركة به في السباق الرمضاني 2020.



ظهرت الفنانة منة، في الصورة وهي ترتدي فستان بلون بيبي بلو، تم تصميمة بشكل مميز وناعم ليضفي عليها جمالا، وعلقت على الصورة قائلة:" هالة من مسلسل لما كنا صغيرين رمضان 2020"، وحازت الصورة على إعجاب عديد من متابعيها وكان من ضمنهم الفنانة لقاء الخميسي.



والجدير بالذكر أن مسلسل "لما كنا صغيرين"، تدور أحداثه في إطار من التشويق، وحول مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي، ويشارك في ها العمل العديد من نجوم الفن منهم منة فضالي، خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، نسرين أمين، هاني عادل، محمود حجازي، المسلسل تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، إنتاج أرت ميكرز للإنتاج الفني.



ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة منة فضالي في مسلسل "بت القبائل"، حديث تدور قصة المسلسل حول فتاة تدعى رحيل تقتل الديب ﻷنها تعرف أنه وراء مقتل والدها فراج، فيخطف حمدان ابنتها، وهو ما جعلها تخطف ابنه لتقتله، بينما يتورط زوجها حجاج في قتل أبرياء ليجد نفسه واحدًا من مطاريد الجبل، ويشارك في ها العمل عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، مدحت إسماعيل.