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سميرة عبد العزيز لـ"الفجر الفني": الكورونا لم تؤثر على "القمر آخر الدنيا".. وياسمين صبري تعجبني "حوار"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:43 م
سميرة عبدالعزيز
سميرة عبدالعزيز
حوار ولاء عبد الناصر
واحدة من أهم الفنانات اللاتى جسدن دور الأم على الشاشة المصرية، وحصلت على جائزة التمثيل الأولي من التليفزيون عن دورها في "أم مثالية"، ولها تاريخ فني طويل، فهي من نجوم الزمن الجميل، إنها الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، التى تحدثت عن تجربتها في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، كيف تري المنافسة الرمضانية القادمة، من من النجوم الشابة التي لافتت انتباه سميرة عبد العزيز.


وإلى نص الحوار:

كيف كانت تجربتك فى مسلسل "القمر آخر الدنيا" ..وما الذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟

التجربة جميلة جداً وأنا سعدت بها، خاصة وأن العمل اجتماعي يناقش قضايا اجتماعية للشباب، ويؤكد دور الأم ويعالج مشاكل الشباب في حياتهم الاجتماعية.


ما الشخصية التي تجسيدها خلال "القمر آخر الدنيا"؟

أجسد دور أم لثلاثة أبناء، وهي دائماً تعطي النصائح إلى أولادها، ولكنها فجأة تختفي وطوال أحداث المسلسل يبحثون عنها ويتذكرونها.


وهل انتهيت من تصوير المشاهد الخاصة بالمسلسل ؟

نحن حالياً مازلنا نصور، ومتبقي حوالي عشر أيام للانتهاء من تصوير المسلسل، ونحن نسابق الوقت للانتهاء من التصوير قبل رمضان.


كيف كانت كواليس العمل مع بشري وباقي النجوم؟

الكواليس جميلة جداً والتعامل في منتهي الاحترام، وأنا سعدت جداً بالعمل معاهم، فهم شباب متألقة ونجوم بمعنى الكلمة، وإن شاء نقدم عمل ينال إعجاب الجمهور.


هل أثرت الكورونا على مشاهد المسلسل؟

لا لم تؤثر الكورونا على المسلسل، فنحن ملتزمين بتعليمات التعقيم، وقبل البدء في التصوير يتم تعقيم المكان بشكل جيد، وكل ممثل معه المطهر الخاص به.


ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء تصوير "القمر آخر الدنيا"؟

عندما كنت أقوم بسرقة الطعام لأهل الحارة، ففي هذا المشهد كان هناك اختلط مع عدد كبير من الناس، ولكن الحمد لله ربنا سترها.


هل تفضلي طرح المسلسلات في السباق الرمضاني عن الأيام العادية؟

أنا أفضل أن يكون العمل جيد فقط، لا يهمني وقت عرضه، فالمسلسل الجيد يفرض نفسه في أي وقت ويجعل المشاهد يدور عليه.


كيف تري المنافسة الرمضانية القادمة ..وماذا سوف تتابعين من المسلسلات؟

المنافسة قوية، وأرى أن المسلسلات جيدة، ولكن حزنت لخروج مسلسل "طرق تقاطع"، الخاص بالفنانة منى زكى، وأنا سوف أتابع مسلسل الفنان عادل إمام، ومسلسلى أكيد.


ما أقرب شخصية قدمتها إلي قلبك؟

أحب شخصيتي في مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، وشخصية "أم أصيلة"، في مسلسل "بوابة الحلواني".


في نهاية حديثنا..من من النجوم الشابة التي لفتت انتباه سميرة عبد العزيز؟

تعجبني الفنانة ياسمين صبري، فهي من الفنانات اللاتي أحب وأعجب بتمثيلها وشخصيتها، وتابعت لها مسلسل "حكايتي"، وسوف أتابع لها مسلسل "فرصة تانية".

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