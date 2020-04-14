رانيا ياسين تنشر البوستر الدعائي لمسلسل "فلانتينو"

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شاركت الفنانة رانيا ياسين صورة جديدة مع متابعيها، وذلك عبر حسابها الرسمي من خلال موقع الصور والفديوهات "أنستجرام"، والصورة تعتبر البوستر الرسمي لمسلسل "فلانتينو"، حيث من المقرر عرضه والمشاركة به في السباق الرمضاني 2020.



يضم البوستر الرسمي لمسلسل "فلانتينو"، الفنان عادل إمام، وعلقت على الصورة قائلة:" مسلسل فلانتيونو بإذن الله في رمضان 2020، اللهم نسألك النجاح والتوفيق، على شاشة """، وحازت صورة البوستر على إعجاب عديد من متابعيها وكان من ضمنهم الفنانة حنان مطاوي.



والجدير بالذكر أن مسلسل "فلانتينو"، تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت ، ويشارك في هذا العمل العديد من نجوم الفن منهم الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، أحمد فريد، ومحمد كيلاني، المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج سينرجي للإنتاج.



ومن ناحية أخرى شاركت" ياسين"، في فيلم "قهوة بورصة مصر"، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي متناولًا العادات والتقاليد المصرية المختلفة، وما يتعرض له المجتمع المصري من إرهاب عقلي وديني وإنساني، وذلك من خلال مجموعة من الأشخاص التي تتلاقى حيواتهم داخل أحد المقاهي، وشارك في هذا العمل علاء مرسي، صلاح عبدالله، محمد جمعة، جمال حجازي، إبراهيم طلبة، ياسر الزنكلوني، تأليف علاء مرسي، إخراج أحمد نور.