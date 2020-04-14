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ياسمين الخطيب تهاجم داليا البحيري: "أخص على كده أخص"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:26 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ولاء عبد الناصر

هاجمت الإعلامية ياسمين الخطيب الفنانة داليا البحيري، وذلك بعد تصريحات الأخيرة بشأن العمالة، الذين يخالفون الحظر وينزلون من بيوتهم.



وغردت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر":"بعض النجمات يفقدن الكثير من الألق إذا تحدثن".


وتابعت "العمالة اليومية يعني "الغلابة".. نعالهم على رؤوسنا جميعاً. ومن يتجاهل معاناتهم، هو الذي يستحق الضرب بالشبشب على بؤه.. إخص على كده.. إخص"

يشار إلى أن داليا البحيري شانت هجوماً شديداً على العمالة، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي عليها، وخرجت داليا البحيري لتوضح أنها لم تقصد العمالة اليومية خلال المنشور الخاص بها، وإنما استفزها ماحدث أمس من زحام شديد بالشوارع في ميادين كالعتبة والموسكى، وكذلك المولات الكبيرة.

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