تصريحات جديدة من المقاولون العرب بشأن رحيل طاهر محمد طاهر





كشف نادي المقاولون العرب عن موقفهم النهائي من رحيل طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب أن النادي موقفه لم يتغير ويفضلون احتراف اللاعب.





وقال محمد عادل في تصريحات إذاعية: "الجهاز الفني ولاعبو المقاولون، كان لديهم حرص شديد على دعم النادي خلال فترة التوقف الحالية من خلال الموافقة على تقليل رواتبهم وقيمة عقودهم في ظل توقف النشاط".





وأضاف: "أناشد اللجنة بتطبيق قرار تقليص اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد حيث سيكون من أعظم القرارات التي تتخذها اللجنة في ظل تأثر منتخب مصر بكثرة اللاعبين الأجانب".





وأنهى محمد عادل تصريحاته متحدثا عن طاهر محمد قائلا: "موقفنا واضح ولم يتغير حيث نفكر أولاً في احترافه خارجيًا وليس الانتقال إلى أحد الأندية بالدوري المصري".



