صُناع "أنت أقوى".. الأوبريت رسالة مصر للإنسانية (صور)

أنت أقوى: العريان مخرجاً للعمل والكلمات للعدل والألحان لعمرو مصطفى ونادر حمدي ومن إنتاج ايجيبت كاليندر

كشف أول بيان صحفي للقائمين على أوبريت "أنت أقوى"عن تفاصيل جديدة للعمل الذي ينتظره الجميع ويقوم بغناءه عدد من نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي، كشف البيان أن المخرج طارق العريان سيقوم بإخراج الأوبريت الذي كتبه الدكتور مدحت العدل ويلحنه عمرو مصطفى ومن توزيع نادر حمدي، كما سيتم إطلاق الأوبريت في حدث هام سيعلن عن تفاصيله الأيام المقبلة.

ولدت الفكرة في لقاء جمع الدكتور وليد مصطفى الخبير الإعلامي ورجل الأعمال المهندس تامر وجيه، اتفقا خلاله على أهمية الفن ودوره في الظروف التي يعاني منها العالم أجمع جراء فيروس كورونا، وايمانا بواجب المبدعين وصناع للعمل الفني في الوطن العربي تجاه الجمهور، تحمسا لفكرة تقديم رسالة للإنسانية من أجل بث روح الأمل والطمأنينة في النفوس.

وعلى الفور تم الاتصال بالمبدع صاحب أهم الأغاني والأوبريتات الغنائية الملحمية في الأزمات، الدكتور مدحت العدل الذي تحمس كثيرا للفكرة، وقام بخط معاني وتعبيرات غاية في الجمال، كما سارع الملحن عمرو مصطفى بالتعبير عن استعداده وسعادته لتلحين الأوبريت، كما أسند التوزيع للفنان المبدع نادر حمدي.

العمل من إنتاج "ايجبت كاليندر" وسيكون العائد منه كاملا لصالح دعم المستلزمات المطلوبة للأزمه الراهنه خاصة مستلزمات الطواقم الطبية.

وبعد وضع فكرة والخطوط الرئيسية للاوبريت، تم عرض فكرة المشاركة على كوكبة من ألمع نجوم الوطن العربي والذي وافقوا فوراً واتفقوا على المشاركة معا لأول مره بالعمل بالإضافة إلى التبرع بأجورهم، وأيضاً تخصيص إجمالي العائد المادي من إذاعته إلى شراء المستلزمات الطبية بالتعاون مع احدى المؤسسات الخيرية.

الأوبريت يضم نجوم الصف الأول من عدة دول عربية يشارك فيه من القاهرة الكينج محمد منير والنجم تامر حسني، ومن المغرب الديفا سميرة سعيد، ومن لبنان نجمة المسرح كارول سماحة والنجم وائل جسار، ومن تونس النجم صابر الرباعي، على أنه سيتم نشر البوستر الدعائي الرسمي للأوبريت غدا.

وقد قارب النجوم على إتمام تسجيل الأوبريت كل منهم في الاستوديو الخاص به أو في منزله، بينما يستعد المخرج طارق العريان لتصوير الأوبريت والذي سيكون من داخل منازل النجوم المشاركين بالعمل الذي ينتظره عشاق الفن في جميع أنحاء الوطن العربي ويوجهون صناعه من خلاله رسالة إلى الانسانية في محاولة لتخفيف أعباء الحظر المنزلي واشاعة روح الأمل في النفوس.