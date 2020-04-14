نوال الزغبي تغني تتر مسلسل غادة عبد الرازق "سلطانة المعز"

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اتفقت النجمة الذهبية نوال الزغبي مع القيّمين على مسلسل (سلطانة المعزّ) للنجمة المصرية غادة عبدالرازق، حيث ستغني تتر المسلسل المنتظر لهذا العام.



وستدخل نوال الاستوديو خلال أيام، ليتم تحضير العمل وإصداره خلال الـ١٠ أيام المقبلة، قبل انطلاق السباق الرمضاني الحالي.



ويعتبر التعاون بين نوال وغادة، سيكون الأول لهما، بعد النجاح الساحق الذي حققته نوال قبل سنتين في مصر بشارة (الناس العزاز).