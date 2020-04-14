الفضائية المصرية تعلن عرضها لمسلسل "لما كنا صغيرين" في رمضان 2020

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تشارك الفنانة ريهام حجاج في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي من المقرر عرضه على التليفزيون المصري وخاصة قناة مصر الأولى.



وشاركت الصفحة الرسمية للقناة المصرية الأولى مشاهد للفنانة ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، أمام الفنان خالد النبوي ومحمود حميدة وكتبت تعليقا على هذه اللقطات "ريهام حجاج تتألق أمام النبوي وحميدة..استنو مسلسل لما كنا صغيرين على القناة الأولى المصرية في رمضان".



مسلسل "لما كنا صغيرين" يشارك فيه عدد من الفنانين بجانب ريهام حجاج وهم الفنان خالد النبوي ومحمود حميدة ومنة فضالي ونسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.



يذكر أن آخرأعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "كارمن" والذي تم عرضه في شهر فبراير الماضي،وشارك في بطولته محمد كيلاني وعمر الشناوى وهو من تأليف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت.

