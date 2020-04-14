الأمم المتحدة تشيد بدعم الإمارات لنقل الإمدادات الطبية إلى أفريقيا

أشادت منظمة الأمم المتحدة، بالدعم السخي الذي تقدمه الإمارات وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من فيروس كورونا المستجد، إلى بلدان القارة الإفريقية.





وأكد برنامج الأغذية العالمي، في بيان نشره اليوم الثلاثاء في جنيف بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق أول رحلة تضامن جوية للأمم المتحدة لنقل الإمدادات الطبية إلى الدول الإفريقية، أن "الإمارات ومن خلال المركز الإقليمي اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي لعبت دوراً رئيسياً في إعداد هذه الإمدادات وشحنها إلى حيث تشتد الحاجة إليها".





من جانبها، قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بيرز في مؤتمر صحفي عقد بجنيف، إن "الشحنة الأكبر منذ بداية تفشي وباء كورونا المستجد انطلقت من الإمارات إلى مطار بولي في أديس أبابا الإثيوبي".

من جانبه، أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنذري، أن "هذه الإمدادات الطبية إلى البلدان التي لديها أضعف أنظمة الصحة ستمكن الأشخاص الذين يعيشون هناك من إجراء الاختبارات اللازمة والعلاج مع ضمان أن العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية محميون بشكل صحيح".





وقالت إليزابيث بيرز إن "الشحنة التي نقلت على متن طائرة إثيوبية مؤجرة باسم برنامج الأغذية العالمي الذي يتولى العمليات اللوجستية لحملة الاستجابة الأممية لمكافحة وباء فيروس كورونا، سوف تنطلق من أديس أبابا إلى الدول الإفريقية الأخرى وتشمل مليون قناع وكمامات وجه وقفازات ونظارات واقية وأثواب وأقنعة ومآزر طبية وموازين للحرارة إضافة إلى أجهزة تنفس وستكون معدات الحماية تلك كافية لحماية العاملين الصحيين أثناء علاج أكثر من 30 ألف مريض في أنحاء قارة إفريقيا".





من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، أن "منظمة الصحة العالمية ملتزمة بإيصال الإمدادات الطبية الحيوية إلى الخطوط الأمامية لحماية العاملين الصحيين"، لافتاً إلى أن هذه الجسور الجوية لبرنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى تمويل كامل والبرنامج على استعداد لنقل العاملين في المجال الصحي والإنساني إلى الخطوط الأمامية وكذلك الشحنات الطبية.