"عبر الفيديو كونفرانس" العناني يشارك باجتماع منظمة السياحة العالمية

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شارك عصر اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في أول اجتماع وزاري لوزراء السياحة بمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ( UNWTO) عبر الفيديو كونفرانس.



وشهد بالاجتماع غادة شلبي نائب الوزير للشؤون السياحة و السفير ماجد مصلح المشرف العالم على ادارة العلاقات الخارجية بالوزارة.



وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الدول والحكومات لتخفيف الأعباء الاقتصادية والتبعات السلبية على القطاع السياحي من تداعيات فيروس كورونا المستجد



إضافة لتبادل الآراء حول الحلول المختلفة لعمل خطط مستقبلية للنهوض بالقطاع السياحي بعد التعافي من الأزمة.



وأشار ماجد مصلح أن مصر تتابع بطريقة دورية مع المنظمة تطورات الأزمة وتحركات الحكومات المختلفة كما شاركت من قبل في اجتماع مماثل في لجنة السياحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



يذكر أن المتحف لم يتوقف العمل يومًا واحدًا، حيث يتم التعقيم والتطهير بالموقع ومعامل الترميم والمكاتب الإدارية.



كما يتم فحص العاملين أثناء دخولهم صباحًا وانصرافهم مساءً، وبلا أي استثناءات بواسطة ترمومتر الحرارة "الليزري"، ومرورهم على ممر التعقيم قبل الدخول إلى المشروع.



ويتم توزيع الكمامات الطبية على جميع العاملين ووضع العلامات الإرشادية بعدم المصافحة وتم توزيع منشورات إرشادية بالسلامة الصحية، كما تم عقد دورة تدريبية مع كافة العاملين بالمتحف للتوعية بالفيروس وطرق الوقاية منه.



وعملية التطهير والتعقيم لا تتم للمتحف فقط قبل دخول العمالة لبدء العمل بل أيضا أثناء فترات الراحة والتي تم تقسيمها إلى ثلاث فترات لضمان توزيع الكثافات، وعدم التكدس، كما يتم التطهير والتعقيم بالكامل بعد انتهاء العمل يوميًا.



كما تم تنفيذ ممرين تعقيم في الموقع للوصول بطاقة العمل بالمشروع إلى الطاقة الكاملة للشركات المتواجدة بعد اتمام إجراءات التعقيم والتطهير، حيث نعمل الآن بنصف القوة.



والمتحف يعمل به حاليًا حوالي ١٧٠٠ عامل وحوالي ٣٠٠ مهندس ومشرف يمثلوا ٣٣ شركة مصرية من إجمالي ٦٥ شركة تقوم على إنهاء الأعمال بنسبه ٥٠٪؜ من إجمالي الأعمال يوميًا، حيث تم تخفيض عدد العاملين والمرممين داخل الموقع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية والحماية من تداعيات الفيروس، مضيفا إلى انه جاري وضع خطة منظمة لزيادة الطاقة العمالة بشكل تدريجي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.