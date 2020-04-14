MAD Solutions ومهرجان الجونة يقدمان جائزتين في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2 - 12 سبتمبر عن فتح باب التقديم لمشاركة مشروعات الأفلام في ورشة فاينال كات فينيسيا، ويستمر في تقديم الجوائز للمشروعات العربية شركةMAD Solutions ومهرجان الجونة السينمائي، الشريكان في مركز السينما العربية.

وتعد هذه هي السنة السادسة التي تقدم فيها MAD Solutions جائزتها التي تتمثل في خدمات الترويج والتوزيع في العالم العربي لأحد المشروعات المشاركة في فاينال كات، وكان آخر المشروعات الفائزة بالجائزة المغربي ميكاللمخرج إسماعيل فروخي.

كما أنها السنة الرابعة التي يقدم فيها مهرجان الجونة جائزته، وهي دعم مادي بقيمة 5000 دولار لأحد المشروعات العربية، بالإضافة إلى دعوة لمشاركة المشروع الفائز في منصة الجونة السينمائية، وفي السنوات الماضية ذهبت جائزة الجونة إلى الحديث عن الأشجار لـصهيب قسم الباري وملكية مشتركة لـليلى الكيلاني، وميكالـ إسماعيل فروخي.

وتأتي جائزة MAD Solutions ضمن استراتيجية الشركة لدعم صناعة السينما العربية في مراحل الإنتاج المختلفة في الساحة الدولية والعربية والترويج لها على المدى البعيد، حيث سبق أن قدمت الشركة جوائز في مهرجان لوكارنو بسويسرا عندما تم تخصيص الجوائز لأفلام المغرب العربي، وسوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وأيام سينمائية بفلسطين والملتقى الاحترافي بسوق المهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.

أما عن مهرجان الجونة السينمائي، فيقدم جوائز مادية لمشروعات الأفلام العربية في المنصات العالمية، مثل سوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومنتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشتركوملتقى بيروت السينمائي، ومنصة الجونة السينمائية، هذا بالإضافة إلى فاينال كات فينيسيا.

ورشة فاينال كات فينيسيا في نسختها الثامنة تدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة إفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، من خلال عرض مشاريع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتُختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

الهدف من فاينال كات فينيسيا هو تطوير دور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ليكون جسراً يدعم صناعة أفلام مستقلة جيدة فنياً من هذه الدول، من خلال توفير مساعدة فعالة وذات تأثير على الإنتاج السينمائي، ودعم المنافسة بين الأفلام على مستوى السوق الدولي.