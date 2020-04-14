Advertisements

MAD Solutions ومهرجان الجونة يقدمان جائزتين في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2 - 12 سبتمبر عن فتح باب التقديم لمشاركة مشروعات الأفلام في ورشة فاينال كات فينيسيا، ويستمر في تقديم الجوائز للمشروعات العربية شركةMAD Solutions ومهرجان الجونة السينمائي، الشريكان في مركز السينما العربية.

 

وتعد هذه هي السنة السادسة التي تقدم فيها MAD Solutions جائزتها التي تتمثل في خدمات الترويج والتوزيع في العالم العربي لأحد المشروعات المشاركة في فاينال كات، وكان آخر المشروعات الفائزة بالجائزة المغربي ميكاللمخرج إسماعيل فروخي.

 

كما أنها السنة الرابعة التي يقدم فيها مهرجان الجونة جائزته، وهي دعم مادي بقيمة 5000 دولار لأحد المشروعات العربية، بالإضافة إلى دعوة لمشاركة المشروع الفائز في منصة الجونة السينمائية، وفي السنوات الماضية ذهبت جائزة الجونة إلى الحديث عن الأشجار لـصهيب قسم الباري وملكية مشتركة لـليلى الكيلاني، وميكالـ إسماعيل فروخي.

 

وتأتي جائزة MAD Solutions ضمن استراتيجية الشركة لدعم صناعة السينما العربية في مراحل الإنتاج المختلفة في الساحة الدولية والعربية والترويج لها على المدى البعيد، حيث سبق أن قدمت الشركة جوائز في مهرجان لوكارنو بسويسرا عندما تم تخصيص الجوائز لأفلام المغرب العربي، وسوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وأيام سينمائية بفلسطين والملتقى الاحترافي بسوق المهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.

 

أما عن مهرجان الجونة السينمائي، فيقدم جوائز مادية لمشروعات الأفلام العربية في المنصات العالمية، مثل سوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومنتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشتركوملتقى بيروت السينمائي، ومنصة الجونة السينمائية، هذا بالإضافة إلى فاينال كات فينيسيا.

 

ورشة فاينال كات فينيسيا في نسختها الثامنة تدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة إفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، من خلال عرض مشاريع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتُختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

 

الهدف من فاينال كات فينيسيا هو تطوير دور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ليكون جسراً يدعم صناعة أفلام مستقلة جيدة فنياً من هذه الدول، من خلال توفير مساعدة فعالة وذات تأثير على الإنتاج السينمائي، ودعم المنافسة بين الأفلام على مستوى السوق الدولي.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعة

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

منذ ساعة و 11 دقيقة

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

في متناول الجميع.. أستاذ فيروسات يكشف الحل السحري لأزمة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

صدمة جديدة للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 5 ساعات

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

حرب حتى النهاية.. تطورات جديدة في قضية الأهلي وعبد الله السعيد

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بسبب كورونا.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

مفاجأة.. شوبير يكشف الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

03:56 م

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

07:25 م

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

04:20 م

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي