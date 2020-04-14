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صدمة جديدة للزمالك في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

تلقى مسئولو نادي الزمالك، صدمة جديدة في الميركاتو الصيفي، بشأن إحدى الصفقات التي كان يخطط لضمها في الصيف المقبل.

 

وقرر وادى دجلة رفض رحيل محمد عبد العاطى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويعد عبدالعاطى على رأس أولويات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكان اللاعب قد تلقى وعودا من إدارة وادى دجلة بالسماح برحيله فى الوقت المناسب حال تلقيه عرضا يليق به وبإمكانياته.

 

ويخشى مسئولو وادى دجلة تشتيت ذهن اللاعب فى الوقت الحالى خاصة مع عودة الدوري من جديد فى أى وقت خلال الفترة المقبلة نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق بجدول ترتيب الدوري.

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