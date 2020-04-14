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قطاع "البنوك" يعود لصدارة القطاعات المتداولة بالبورصة خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:58 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


تصدر قطاع البنوك القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم الأحد ، بقيمة تداول 728.4 مليون جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني قطاع العقارات بقيمة تداول 216.7 مليون جنيه، ثم جاء قطاع  الخدمات المالية الغير مصرفية بالترتيب الثالث بقيمة 100 مليون جنيه .

وحصل قطاع  الموارد الأساسية علي التريب الرابع بقيمة وصلت لـ 98.7 مليون جنيه ، ثم تابعه في الترتيب الخامس قطاع  خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة 72.1 مليون جنيه.

أخبار البورصة 

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10458 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1086 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 706 نقطة.

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