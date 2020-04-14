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"صورة طبق الأصل" محمود عبدالعزيز والنجم العالمي جاك نيكلسون

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:34 م
الساحر وجاك نيكلسون
الساحر وجاك نيكلسون
روان هيثم
نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة صورة لوالده الراحل محمود عبد العزيز، وكتب عليها قائلا: "سبحان الله على التشابه اللي بين أبويا وجاك نيكلسون، بس بردو أبويا أحلى".

وتابع قائلا: "صورة من ابداع صديقي المحترم الموهوب محمد جابر، شكرا تسلم ايدك، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ايه الجمال ده الله يرحمه يارب كان ومازال أسطورة للفن الراقي.

يذكر أن محمد محمود عبد العزيز شارك فى مسلسل "هوجان" الذي من بطولة كلا من محمد إمام، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، المسلسل تأليف محمدصلاح العزب،إخراج شرين عادل، إنتاج سينرجى.

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