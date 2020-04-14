دعما للجيش الأبيض.. "أورانج" تزيد سعة الاتصالات والبيانات بمستشفيات الحجر الصحي









في إطار حرص شركة اورنچ الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها" بنقربك للي يهمك"قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصروقامتبزيادة سعه الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان.





وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.





وتسابق اورنچ الزمن لضمان توافر أفضل الخدمات لخط الدفاع الأول من أطباء وأطقم التمريض وخدمات مساعدة الذين يخاطرون بحياتهم لتخفيف آلام مصابي فيروس كورونا وعلاجهمتقديراً لجهدهم الخارق.





وكإشارة اضافية لهذا التقدير قامت اورنچ بإعطاء أولوية من خلال خدمة جديدة للاطقم الطبية عند زيارتهم لفروع الشركة في انحاء الجمهورية لضمان انجاز معاملاتهم في اسرع وقت ممكن دون انتظار طويلة حتي يتمكنوا من العودة لمباشرة دورهم النبيل في خدمة المجتمع.





وبالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية،وتحت اشراف وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى،أنهت اورنچ تأسيس شبكة كاملة لخدمات الاتصالات تشمل خدمات الجيل الرابع لتوفير انترنت فائق السرعة في مبني تابع للمؤسسة تم تحويله إلي مستشفى حجر صحي بطاقة استيعابية 600 شخص ويتم افتتاحه خلال أيام.