تبادل إطلاق نار بين الشرطة وخارجين عن القانون في الأميرية

شهدت منطقة الأميرية بالقاهرة، تبادل إطلاق نار بين الشرطة وخارجين عن القانون.





وأشارت المعلومات الأولية إلى اشتباك قوات الأمن مع مجموعة من الخارجين عن القانون في عزبة شاهين وتمت السيطرة على الوضع، وشهدت المنطقة تكثيفا أمنيا غير مسبوق، فيما تعاون الأهالي بإغلاق شرفات منازلهم.





وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..





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عندما ضاق به الحال، وتوترت الخلافات بينه وبين صاحب العمل، أقدم عامل بمحل "كوافير" بمنطقة العجوزة بالجيزة، على سرقة محتويات من داخل المحل تصل لـ٥٠ ألف جنيه، ليسقط في قبضة رجال المباحث، ويعترف بسرقته لـ"بروكتين" للشعر قيمة كل منهما 25 ألف جنيه، وبعض الأجهزة، لتقرر النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وأفادت التحقيقات، أن العامل ويدعى "س. د" ٣٠ عاما، يعمل في المحل منذ شهور، وقام بسرقة محتويات من المحل، نتيجة لمروره بضائقة مالية، ولاحتياجه لأموال كثيرة، مخططا لذلك اعتقادًا أن لا أحد يكتشف المسروقات.





بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا، من "ف. م" صاحب سلسلة محلات كوافير، بمنطقة العجوزة، باكتشافه لسرقه محتويات من داخل المحل، بالإضافة لمبلغ مالي.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل أن وراء ارتكابها "س.د" عامل بالمحل يبلغ من العمر 30 عامًا، استغل عدم تواجد صاحب المحل والعاملين واستولى على محتويات المحل، ومبلغ مالي.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.





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وفي سياق آخر، أدوية مهربة، عبوات كحول، كمامات، أقراص مخدرة، كانت تلك المضبوطات بداخل مخزن غير مرخص وتابع لإحدى الصيدليات بمنطقة الدقي، وذلك لتحقيق أرباح كبيرة غير مشروعة استغلالًا للظروف الراهنة بالبلاد، فسقط المدير المسئول عن المخزن في قبضة الشرطة، وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات حول الواقعة.





وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات لكتابة تقرير واف عنها.





في بداية الواقعة، وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام المدير المسئول عن مخزن سري غير مُرخص تابع لصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي، بحيازة كميات من الأدوية المهربة جمركيًا غير مسجلة بوزارة الصحة "مجهولة المصدر" وكذا كميات من الأدوية والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية وحجب بعضها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة.





وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، تم استهداف المخزن وضبط المدير المسئول، وبتفتيش المكان تم العثور على مليون قرص أدوية مختلفة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، نتيجة لسوء التخزين "كما ورد بتقرير لجنة التفتيش الصيدلى" و100 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق و30 ألف قرص مخدر و"2778" عبوة وقطعة مستلزمات طبية، عبارة عن "1228 عبوة كحول مطهر، 1500 قطعة جوانتي 50 قطعة كمامة" قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق.





وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.



