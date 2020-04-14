Advertisements

تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة الـ 25 ألفا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر
تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا، مساء اليوم الثلاثاء، الـ 25 ألفا.

ويذكر أن أفاد إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 10 آلاف، الإثنين.

وتعد الولايات المتحدة ثالث أعلى معدل وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في العالم بعد إيطاليا التي شهدت 15887 حالة وفاة، وإسبانيا حيث توفي 13055.

وتوقع خبراء الصحة بالبيت الأبيض أن ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي سيلقون حتفهم في الجائحة حتى إذا تم الالتزام بالبقاء في المنزل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن عزمه إنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي في البلاد قريبا بالتشاور مع حكام الولايات.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إن لديه "السلطة الكاملة" لإنهاء الإغلاق المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أنه رغم سلطته الكاملة سيعمل مع حكام الولايات لدراسة أمر إنهاء الإغلاق.


ويتزامن ذلك مع بدء 9 ولايات التخطيط لتخفيف القيود الصارمة "للبقاء في المنزل".

وفي إحصاء لوكالة رويترز ظهر عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء كورونا متجاوزا 24 ألفا، فيما يبحث المسؤولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشي من جديد.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين دول العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة قرابة 583 ألفا، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم قرابة مليوني إصابة.

وتم تسجيل نحو 1500 وفاة جديدة، الإثنين، وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة اليومية الأسبوع الماضي، والتي بلغت زهاء 2000 حالة وفاة كل 24 ساعة وفقا لإحصاء لرويترز.

وأصبحت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأعلى على مستوى العالم، بعدما بلغت الحصيلة أكثر من 20 ألفا منذ بدء تفشي الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا الولايات المتحدة كورونا تفشى فيروس كورونا الولايات المتحدة إجمالي الإصابات 25 الف

أخبار تهمك

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

صدمة جديدة للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ 33 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعة

مفاجأة.. شوبير يكشف الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

بسبب كورونا.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

حرب حتى النهاية.. تطورات جديدة في قضية الأهلي وعبد الله السعيد

منذ أقل من ساعتين

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

في متناول الجميع.. أستاذ فيروسات يكشف الحل السحري لأزمة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترامب: العالم يخوض حرب مع العدو الخفي "كورونا"

عمدة نيويورك: تجاوزت عدد الإصابات بفيروس كورونا 8 آلاف حالة

أمريكا تعلن وفاة أول طفل أقل من 18 سنة بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. ترامب يعلن ولاية نيوجيرسي "منطقة كوارث"

شاهد.. مذيعة تخرج على الهواء مباشرة من غرفة نومها

عاجل.. تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 4 آلاف حالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

03:56 م

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

07:25 م

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

04:20 م

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي