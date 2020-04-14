تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة الـ 25 ألفا





ويذكر أن أفاد إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 10 آلاف، الإثنين.

وتعد الولايات المتحدة ثالث أعلى معدل وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في العالم بعد إيطاليا التي شهدت 15887 حالة وفاة، وإسبانيا حيث توفي 13055.

وتوقع خبراء الصحة بالبيت الأبيض أن ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي سيلقون حتفهم في الجائحة حتى إذا تم الالتزام بالبقاء في المنزل.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن عزمه إنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي في البلاد قريبا بالتشاور مع حكام الولايات.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إن لديه "السلطة الكاملة" لإنهاء الإغلاق المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أنه رغم سلطته الكاملة سيعمل مع حكام الولايات لدراسة أمر إنهاء الإغلاق.



ويتزامن ذلك مع بدء 9 ولايات التخطيط لتخفيف القيود الصارمة "للبقاء في المنزل".

وفي إحصاء لوكالة رويترز ظهر عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء كورونا متجاوزا 24 ألفا، فيما يبحث المسؤولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشي من جديد.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين دول العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة قرابة 583 ألفا، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم قرابة مليوني إصابة.

وتم تسجيل نحو 1500 وفاة جديدة، الإثنين، وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة اليومية الأسبوع الماضي، والتي بلغت زهاء 2000 حالة وفاة كل 24 ساعة وفقا لإحصاء لرويترز.

وأصبحت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأعلى على مستوى العالم، بعدما بلغت الحصيلة أكثر من 20 ألفا منذ بدء تفشي الفيروس.





تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا، مساء اليوم الثلاثاء، الـ 25 ألفا.