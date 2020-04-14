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رد رسمي من الزمالك على أزمة حمدي النقاز

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أكد نادي الزمالك على عدم وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن اللاعب التونسي حمدي النقاز، ويهيب مجلس إدارة القلعة البيضاء  بقيادة المستشار مرتضى منصور كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة تجاه ادعاءات وكيل اللاعب الهارب بوجود عقوبة مالية وإيقاف قيد النادي.


وقال شريف إسلام مدير التعاقدات والتسويق والمسئول عن ملفات الزمالك بلجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بأن النادي لم يتسلم أي خطابات بشأن هذا الأمر ولم يصل أي ملف يثبت ادعاءات وكيل اللاعب سواء للاتحاد المصري لكرة القدم أو نادي الزمالك.


وأوضح شريف إسلام أن النادي قام بجمع كل الملفات التي تثبت صحة موقف النادي والتزامه تجاه حقوق اللاعب، وأن الزمالك لن يتراجع في الحفاظ على حقه في هروب اللاعب بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

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