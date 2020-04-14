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الكشف عن خطة برشلونة في حال فشل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى


وضعت ادارة نادي برشلونة الإسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني والمعار لصفوف نادي ريال سوسيداد ألكسندر ايزاك في حال فشل التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي يعد الخيار الأول للنادي الكتالوني في الصيف القادم.

‏وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" في حال عدم التوقيع مع لاوتارو مارتينيز فإن إدارة نادي برشلونة الاسباني وضعت الكسندر إيزاك لاعب نادي ريال سوسيداد الاسباني  هو الخطة الثانية للبارسا".

وأضافت الصحيفة الاسبانية:" إدارة نادي برشلونة الاسباني تواصلت بالفعل مع اللاعب بالإضافة إلي كسر عقده 70 مليون يورو، ويمكن ان يعود إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند مقابل 30 مليون يورو ‏لكن في حال تقدم المفاوضات، يمكن للبارسا اشراك لاعبين في العملية من الفريق الاول والرديف للبارسا، هناك لاعبين يناسبون ريال سوسيداد الاسباني".

يذكر أن المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي هو هدف إدارة نادي برشلونة الاسباني الأول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد.

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لاوتارو مارتينيز برشلونة إنتر ميلان

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