خالد الحسيني: توقف العمل في العاصمة الإدارية لمدة أسبوع

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قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن معدلات انتهاء المشاريع تأثر سلبيًا في العاصمة الإدارية، ولكن سرعان ما تم تدارك هذا الامر من خلال الاجتماع مع الشركات، وعادت معدلات التنفيذ لطبيعتها، لافتًا إلى أن العمل في العاصمة الإدارية توقف لمدة أسبوع، ولكن ليس بشكل كامل بسبب أزمة كورونا.



وتابع "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، برنامج "حضرة المواطن، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن وجود اصابتين في العاصمة الإدارية الجديدة في ظل وجود آلاف من العمال أمر طبيعي خلال هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية اتخذت الاجراءات الاحترازية اللازمة، من خلال عدم دخول أي عامل للموقع إلا بعد ارتداء الكمامة والقفاز، وتطهيره بشكل كلي عند الدخول إلى موقع العمل.



ولفت إلى أن نسبة انجاز الحي الحكومة وصلت لـ80%، وهناك توجيهات بتأجيل افتتاح المشروعات، لكن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد للغاية.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك" عن إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، لافتًا إلى أن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأي شخص في حالة وجود اشتباه في الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.



وأشار إلى رابط التطبيق، والذي يمكن أن يقوم أي شخص بالإبلاغ من خلاله عن حالته أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها التطبيق وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التي سيتم تسجيلها وسيتم توجيهه للإجراء المناسب لحالته أو لحالة الشخص المبلغ عنه.



وأضاف أن التطبيق يحتاج إلى دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكافة الاستفسارات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة المصرية.



ولفت إلى أن التطبيق يرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات وذلك لأخذ الاحتياطات الوقائية وتجنب الإصابة، موضحًا أن تفعيل تلك الخاصية يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصية في هاتفه المحمول.



وتابع أن التطبيق يشمل أيضًا مقالات متنوعة وشاملة عن أساليب الوقاية والعادات الخاطئة التي من الممكن أن تتسبب في نقل العدوى، بالإضافة إلى نصائح تقوية المناعة وأحدث المعلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته.



ولفت إلى أنه يمكن لمستخدم التطبيق التواصل مع وزارة الصحة المصرية عن طريق "الواتساب" حيث يسمح البرنامج بتحويل المستخدم مباشرة للرقم الخاص بالوزارة على "واتساب"، كما يعرض البرنامج كافة الأرقام والروابط التي تمكن المستخدم من التواصل مع وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المتاحة.



وأضاف أن التطبيق يشمل أيضًا خاصية التنبيهات الصوتية، حيث تحتوي على تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين للتذكير بإرشادات الوقاية والحماية من العدوى، ويتم تفعيل هذه الخاصية عن طريق إعدادات البرنامج.



