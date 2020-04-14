Advertisements

شرط انضمام بن عيادة إلى الزمالك

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:18 م
حسين بن عيادة
حسين بن عيادة
محمد الدمتناوي
وضع حسين بن عيادة، لاعب فريق شباب قسطنطينة الجزائري، شرطا غريباً من أجل الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء شرط اللاعب أن يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة الزمالك، وأنه يريد التواجد في فريق يشارك في المسابقات الإفريقية المختلفة.

ورفض بن عيادة تجديد تعاقده مع فريق شباب قسطنطينة الجزائري، خصوصا أن اللاعب يرغب في الرحيل نهاية الموسم الجاري وخوض تجربة جديدة.

ويتنافس الزمالك مع الترجي الرياضي التونسي، على ضم بن عيادة خلال الفترة المقبلة، بعد إعجاب الفريق التونسي بقدرات ومهارات اللاعب.

أخبار تهمك

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كورونا.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة جديدة للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ 34 دقيقة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

في متناول الجميع.. أستاذ فيروسات يكشف الحل السحري لأزمة كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ ساعة

حرب حتى النهاية.. تطورات جديدة في قضية الأهلي وعبد الله السعيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 5 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. شوبير يكشف الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

منذ ساعة و 10 دقيقة

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

03:56 م

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

07:25 م

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

04:20 م

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي