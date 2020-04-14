شرط انضمام بن عيادة إلى الزمالك

وضع حسين بن عيادة، لاعب فريق شباب قسطنطينة الجزائري، شرطا غريباً من أجل الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





جاء شرط اللاعب أن يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة الزمالك، وأنه يريد التواجد في فريق يشارك في المسابقات الإفريقية المختلفة.





ورفض بن عيادة تجديد تعاقده مع فريق شباب قسطنطينة الجزائري، خصوصا أن اللاعب يرغب في الرحيل نهاية الموسم الجاري وخوض تجربة جديدة.





ويتنافس الزمالك مع الترجي الرياضي التونسي، على ضم بن عيادة خلال الفترة المقبلة، بعد إعجاب الفريق التونسي بقدرات ومهارات اللاعب.