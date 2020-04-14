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الإمارات تعلن إجراء أكثر من 32 ألف فحص لفيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الثلاثاء، إجراء أكثر من 32 ألف فحص لفيروس كورونا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وسجلت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان لها، 412 إصابة بفيروس كورونا و 81 حالة شفاء جديدة.

واتخذت إجراءات عقلانية ومتقدمة وسباقة على الكثير من الدول في التقصي عن فيروس كورونا ومواجهته، وتدابيرنا الوقائية تتزايد بسرعة".. كلمات قالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأكدها الواقع والإجراءات الوقائية؛ حيث نجحت الإمارات في تطبيق نظام اســتباقي في مواجهة فيروس كورونـا المســتجد، ومنــع انتشــاره، واكتشــاف الحالات المصابة فــي وقت مبكر، وتنفيذ برامج الحجر والعزل الصحي.

وأثنـت منظمة الصحة العالمية علــى كفاءة النظــام الصحي فــي الإمارات، ونجاحه فــي مواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد؛ حيث اعتمدت الدولة 5 إجراءات رئيسية حدّت من انتشار الفيروس، وقللت من خطره على الصحة العامة، والتي تم تنفيذها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المختصة، وكان أولها ﺗﻔﻌﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻓﺮق ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺨﺰن اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻔﺤﺺ وﻋﻼج ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ.

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