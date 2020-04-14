مجاهد عن أزمة جريشة ونور الدين : أتحفظ على خبر الصلح.. وما حدث لابد أن لا يمر

تحدث أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق عن ازمة الحكام الدوليين إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة والتى أثيرت خلال الفترة الماضية، وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم إنتهائها بالصلح.





وقال مجاهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" :" تربطني علاقة طيبة بغالبية ابناء منظومة التحكيم و خاصة بالحكمين الدوليين جهاد جريشة و ابراهيم نور الدين و رغم هذا فإنني متحفظ تماما على اعلان خبر ان كل ما سبق انتهى بالصلح.





وتابع :" لأن التراشق تم تداوله على نطاق واسع و لم يضر بأسرة التحكيم وحدها بل أساء لأسرة كرة القدم بوجه عام و كان لابد ان يعلن الاتحاد عن المخطيء و يتخذ القرارات التي تحفظ هيبته اما الصلح فيكون في الأمور الخاصة و الشخصية و ليست العامة ".





وتابع :" و الا فليطلب الاتحاد من لاعبي الاهلي و الزمالك الصلح مع إلغاء العقوبات ".





واتم :" و رغم حبي و دعمي لمسئولي الاتحاد الا أن الأمر لا يجب ان يمر مرور الكرام





وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيان رسمي عن صلح الحكام، جاء كالأتى :





خضع اليوم الحكم الدولي جهاد جريشة للتحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري لكرة القدم بمعرفة الشئون القانونية للاتحاد في الشكاوى المقدمة لديه من الحكم وزميله الدولي ابراهيم نور الدين.





وأقر جريشة خلال الجلسة عدم القصد في الإساءة لزميله و لا التشكيك في ذمته المالية ، شاهدا له بالنزاهة.





وكان نور الدين قد خضع للتحقيق يوم الأربعاء الماضي في الشكاوى المتبادلة بين الحكمين عن بعض المواقف الأخيرة، حيث أبدى احترامه و تقديره لزميله، فيما أقر الحكمان الدوليان تقديرهما و احترامهما للاتحاد المصري لكرة القدم ممثلا في اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئونه، وهو ما عبرا عنه عمليا بالخضوع للتحقيقات في مواعيدها المحددة والتزامهما بأي قرارات ستصدر عن الاتحاد في هذا الشأن.











