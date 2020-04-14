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صفقة مفاجئة.. برشلونة يستقر على بديل لاوتارو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

استقر مسئولو فريق برشلونة الإسباني، على بديل قوي ومميز تحسبا لفشل صفقة ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي.

 

ويسعى البارسا لضم مارتينيز، ولكن إدارة النيترازوري تتمسك بالحصول على 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

 

وأكدت التقارير، أن برشلونة يخطط لضم الكسندر اسحاق مهاجم ريال سوسيداد، والذي يعد من أفضل اللاعبين بالدوري الإسباني.

 

 وأشارت التقارير، إلى أن البارسا يستطيع ضم اللاعب مقابل 70 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع سوسيداد.

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