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وفاة ستيرلينج موس Stirling Moss اسطورة الفورمولا ون عن عمر ناهز 90 عاما

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:30 م
ستيرلينج موس Stirling Moss
ستيرلينج موس Stirling Moss
توفي ستيرلينج موس Stirling Moss اسطورة الفورمولا ون عمر ناهز 90 عامًا، ويعتبر "موسأسطورة عالم السيارات الانجليزي.

سبب وفاة ستيرلينج موس Stirling Moss؟

وبعد معاناة طويلة مع المرض توفيسائق سيارات ال​فورمولا ون ستيرلينج موس Stirling Moss، صباح يوم 12 أبريل الماضي.

وأكدت زوجته أنه توفي كما عاش بطريقة رائعة، وكان السير موس قد فاز في 212 سباق من اصل 529 سباق شارك فيها في عالم الفورمولا ون، دون أن ينجح في إحراز أي لقب، ويطلق عليه عادةً لقب أفضل سائق لم يحقق اللقب.

قالت زوجة "موس" في حديث صحفي: "إنه تعب في النهاية وأغلق عيناه الجميلتين وهكذا انتهى كل شيء”.
وفاة ستيرلينج موس Stirling Moss اسطورة الفورمولا ون عن عمر ناهز 90 عاما
وفاة ستيرلينج موس Stirling Moss اسطورة الفورمولا ون عن عمر ناهز 90 عاما

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