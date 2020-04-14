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خبير: 3 أسباب وراء ارتفاع مؤشرات البورصة اليوم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:25 م
محمد جاب الله
محمد جاب الله
نيفين سمير
قال محمد جاب الله خبير أسواق المال ، إن مؤشرات البورصة المصرية قد أنهت تداولات اليوم علي ارتفاع، حيث أن هناك ثلاثه أسباب لذلك وهي أن أسعار الأسهم أصبحت منخفضة جداً  ولا تعكس حقيقه وطبيعه الشركات لذلك هناك موجة شرائية كبيرة من قبل المستثمرين المصريين.

وأوضح الخبير لـ " الفجر "  أنه من أسباب ارتفاع مؤشرات البورصة اليوم هو المبادرات البنكيه سواء من البنك المركزى أو من البنوك الوطنيه لشراء الأسهم فى البورصه، بالإضافة إلي نظره التفاؤل الكبيرة  حيال فيروس كورونا.

وأضاف الخبير، أن المؤشر في إتجاه صاعد قصير الاجل، وذلك بعد ان تم اختراق مستوى ١٠٤٠٠ نقطة  وإن كان مازال فى إتجاه هابط فى طويل الأجل طالما لم يتم إختراق  مستوي ١٢٠٠٠  نقطة ، لافتاً إلي أنه من الطبيعى أن تكون إستراتيجيه طويلة الأجل هى شراء المنخفضات فى المسار الصاعد المتعرج.

وأشار الخبير إلي أن المقاومة تدور حول ١٠٦٠٠  نقطة ، و قد يتم من حولها بعضا من جنى الارباح ولو بصوره مؤقته ، ثم إستئناف الصعود حتى مستهدف هذه الموجه حول ١١٢٠٠ نقطة.

وتوقع الخبير إستمرار البورصة في الصعود ثم  العودة إلي جنى ارباح ثم إستئناف الصعود مرة أخري من عند النقاط المحددة السابق ذكرها.


وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي نحو 11.9 مليار جنيه ، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10458 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1086 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 706 نقطة.

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