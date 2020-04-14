رابط رسمي.. كيفية الدخول إلى منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo لتقديم الأبحاث العلمية

منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo.. قررت وزارة التربية والتعليم، إلغاء امتحانات نهاية العام لسنوات النقل، وإحلال بحث علمي يتم تقديمه حتى الـ15 من مايو المقبل للانتقال إلى الصف الآخر.





منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo





وأطلقت الوزارة منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo التي تعد فصلًا افتراضيًا يجمع كافة الطلاب مع مدرسيهم، إلى جانب جعلها الجهة المنوطة باستلام البحث العلمي لكل طالب.





منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo ودخول الطلاب





وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إطلاق منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo وتفعيلها للتواصل بين المعلم والطالب من خلال تلك الفصول الافتراضية التي أتاحتها الوزارة، ومن ثم إعلانها المكان الذي سيقدم به البحث.





منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo





وكشفت الوزارة عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والافتراضية التي أطلقتها وعلى رأسها منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





إمكانات منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo





وتتيح منصة أدمودو الإلكترونية Edmodoللطالب إمكانية تحصيل الدروس من خلال دخوله فصل افتراضي مع زملائه ومعلم الفصل، كما يمكن للمعلم أيضاً إقامة الاختبارات الالكترونية للطلاب من خلالها، وذلك بعد قرار إيقاف الدراسة في المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، كإجراء احترازي وقائي.





محتوى منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo





وتضم منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo كافة المدارس الحكومية، ليتمكن الطلاب من التواصل الفعال، خلال فترة تعليق الدراسة.





خطوات الدخول على منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo:





1- يدخل الطالب على موقع https://studea.emis.gov.eg.





2- تسجيل الرقم القومي.





3- تسجيل بيانات الطالب "النوع- تاريخ الميلاد- المحافظة".





4- الحصول على الكود التعريفي للطالب.





5- الدخول إلى منصة منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo بالضغط " هنا ".



