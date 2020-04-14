تعرف على حقيقة وجود جزء ثالث لمسلسل "الشهد والدموع"



في سياق متصل كان الجزء الأول من المسلسل الشهير " الشهد والدموع" عُرض عام 1983، ومن بطولة يوسف شعبان وعفاف شعيب ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ وتأليف أسامة أنور عكاشة، وتدور أحداث المسلسل حول الشقيقين حافظ وشوقي أبناء الحاج رضوان، اللذين تختلف مساراتهما الحياتية تمام الاختلاف، فبينما ينغمس شوقي في حياة اللهو والترف، ينشغل شقيقه حافظ في العمل بالتجارة مع والده، وتبدأ بينهما بوادر صراع على عدة مستويات، وفي نفس الوقت يتزوج حافظ من دولت، وشوقي من زينب، لتشتعل أرضية صراع جديدة، أما الجزء الثانى عرض عام 20 مايو 1985 بنفس طاقم العمل.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب، مسلسل "ختم النمر" من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.



صرحت الفنانة القديرة عفاف شعيب، عن بدء التحضير لـ الجزء الثالث من مسلسل" الشهد والدموع"، من خلال مداخلتها مع الفنان القدير يوسف شعبان في برنامج" ليالي الكويت"، وأشارت بأن المؤلف يعكف حاليا على كتابة الحلقات، وأن القصة سوف تنال إعجاب الجمهور مثل الجزئين السابقين.