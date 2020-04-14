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الجزائر تعلن وفاة 8 أطباء بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
وكالات
كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في الجزائر الدكتور إلياس مرابط اليوم الثلاثاء عن وفاة 8 أطباء جراء إصابتهم بوباء فيروس كورونا المستجد، خلال تأديتهم لمهامهم.

وقال مرابط، في حوار للموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، إن ظروف العمل في المستشفيات الجزائرية تحسنت منذ نحو أسبوعين مقارنة بالأسابيع الأولى لظهور الفيروس بعدما عملت السلطات على توفير المعدات ووسائل الحماية والوقاية.

يذكر أن الجزائر سجلت حتى أمس الإثنين 313 حالة وفاة و1983 إصابة بفيروس كورونا، وفق بيانات وزارة الصحة.

وسجلت السلطات الصحية في الجزائر، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، إلى 2070 حالة مؤكدة بعد تسجيل 87 إصابة جديدة. 

وسجلت 3 محافظات أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى 964 إصابة، بينها 575 في البليدة و368 في العاصمة و134 بمحافظة وهران (غرب).

كما أودى فيروس كورونا بحياة 13 شخصاً في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 691 حالة وفاة.

وسجلت الجزائر تزايداً في حالات التعافي من فيروس كورونا والتي وصلت إلى 691 حالة خرجت جميعها من المستشفيات، بعد تسجيل 90 حالة شفاء جديدة.

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