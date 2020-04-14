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تقرير انجليزي يكشف موعد عودة البريميرليج

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:45 م
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمى

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية الشهيرة موعد عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " الذي توقف لأجل غير مسمى بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم.

وقالت الصحيفة الإنجليزية:" منتصف يونيو المقبل هو عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " مرة أخري مع عودة التدريبات اواخر مايو ‏هناك إشارة قوية أخرى على أن الأندية تستعد لاستئناف الموسم حيث تم إرسال رسائل للاعبين توضح بالتفصيل ما هو مطلوب منهم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".

وأضافت الديلي ميل:"‏حددت الأندية الخطوات التالية لعودة الدوري الإنجليزي في رسائل بالبريد الإلكتروني إلى لاعبيهم في الأسابيع الأخيرة وزودت الأندية اللاعبين بخطط تدريب منزلية بسبب الإغلاق التام لجميع الأنشطة و‏سيتم تزويد اللاعبين بخطط تدريب جديدة تهدف إلى زيادة مستويات لياقتهم البدنية من 5 مايو فصاعدًا. ينصح أحد الأندية لاعبيه بأنهم يتوقعون استئناف التدريبات الجماعية بحلول نهاية شهر مايو المقبل".

واختتم التقرير:"‏كشفت مصادر في الأسبوع الماضي أنه تم إبلاغ اللاعبين بالاستعداد للعودة في منتصف مايو إلى التدريبات الكاملة قبل استئناف الموسم في منتصف يونيو ‏كما يُطلب من اللاعبين عدم مغادرة البلاد خلال الفترة الاخيرة من الموسم حتى اللاعبين الأجانب الذين قد يرغبون في العودة إلى بلادهم خلال هذه الفترة وتم نصحهم بشدة بعدم مغادرة المملكة المتحدة ‏أولئك الذين يريدون السفر إلى الخارج يحتاجون إلى إذن خاص من أنديتهم ولكن تم إخبارهم بضمان عودتهم في غضون 48 ساعة إذا تغيرت الخطط".

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