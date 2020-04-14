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شريف منير يوجه رساله لـ جيش مصر الأبيض

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:28 م
شريف منير
شريف منير
مصطفى فكيه
وجه الفنان شريف منير، رسالة الشكر والدعم لـ جيش مصر الأبيض الأطباء والممرضين الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد_19"، من خلال مشاركتهم فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

قائلاُ:" أنا بشكركم جدا جدا، وبشكر الدكاترة اللي بيتعبوا علشان يقاوموا هذا الفيروس اللعين، أنا بعتبرهم مقاتلين على الجبهة زيهم زي اللى في سينا وكدا، باقي علينا احنا كشعب اننا نساعدهم ونقعد في بيتنا قدر الإمكان"، مضيفًا: "أنا كممثل بنزل أصور لحد النهاردة لأن طبعا رمضان داخل علينا، وبتعرض طبعا لناس أشوفها كتير، بس ببقي واخد حذري قدر الإمكان، أنا بشجع الجيش الأبيض، وحقيقي بقولكم متشكرين جدا جدا".

في سياق منفصل يشارك النجم شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" بجانب النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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