تارا عماد تكشف لـ"الفجر الفني" عن شخصيتها في مسلسل "ونحب تاني ليه"

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كشفت الفنانة تارا عماد، عن الشخصية التي تقدمها في مسلسل "ونحب تاني ليه" ، وعن الكواليس وعن الأشياء التي جذبتها للعمل في المسلسل.



وفي تصريح خاص لـ" الفجر الفني " قالت: "أجسد شخصية فتاة تدعى جميلة، وهي صديقة ياسمين عبد العزيز، والشخصية أحببتها كثيراً".



وأكملت "عماد"، حديثها " جذبني للمسلسل دوري فيه، والورق عندما قرأته أحبته، بالإضافة أننب أحب ياسمين عبد العزيز، وأحببت العمل معها كثيراً، والكواليس جيدة، وممتعة كثيراً".



وأضافت "تارا"، "أتمنى أن يعجب العمل المشاهدين، وأستمتعت بالعمل كثيراً في المسلسل، وأجواء العمل".



ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً شريف منير، وكريم فهمي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عزالعرب، وصبا الرافعي، وأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.